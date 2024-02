Le boss de l’OM dit oui à un gros projet

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

À l'occasion de la présentation de la Ligue féminine de football professionnel (LFFP), Jean-Michel Aulas a pu retrouver certains de ses anciens collègues. Plusieurs présidents ont fait le déplacement jusqu'au siège de la FFF pour évoquer la restructuration et le développement du football féminin français. C'est le cas de Pablo Longoria, actuel responsable de l'OM.

Vice-président délégué de la FFF, Jean-Michel Aulas a un nouvel objectif : développer le football féminin. Précurseur dans ce domaine avec l'OL, le dirigeant a trouvé son nouveau cheval de bataille, à savoir la professionnalisation du sport féminin par le bais d'une nouvelle ligue. Le 1er juillet, la LFFP verra le jour et devra gérer les activités de ce football, qui ne cesse de grandir avec l'émergence de grandes équipes comme l'OL bien sûr, mais aussi le PSG. Mardi dernier, Aulas a réuni l'ensemble des présidents de clubs pour évoquer la création de cette ligue.

Longoria s'engage dans le sport féminin

« Tout le monde est là, ce qui est une performance. Il y a quelques années, je pense que l’on aurait pas eu une assistance complète de tous les présidents de D1 et de D2. On veut en faire la première Ligue européenne et il faut structurer tout ça maintenant » a confié l'ancien président de l'OL, visiblement ravi de l'engouement suscité.

« On veut en faire la première Ligue européenne »