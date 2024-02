OM : Longoria ne tient pas sa promesse, Gattuso fulmine !

Thomas Bourseau

L’OM n’est pas parvenu à remplir l’objectif que le président Pablo Longoria s’était fixé pour l’été 2023 : recruter des joueurs à fort caractère. Un manque dans l’effectif marseillais cette saison que Gennaro Gattuso n’a pas omis.

La saison derrière, après avoir éliminé le PSG en 1/8ème de finale de Coupe de France, l’OM s’était incliné aux tirs au but face à Annecy au tour suivant. Une contre-performance qui était mal passée et qui avait poussé les dirigeants de l’OM et le président Pablo Longoria à se dire qu’il fallait changer quelque chose dans le recrutement.

À l’été 2023, l’OM prévoyait de recruter «des joueurs capables de s’adapter à la pression de Marseille et de l’OM»

« Après l’élimination face à Annecy, j’ai discuté avec des dirigeants de l’OM qui n’ont pas apprécié ce moment de la saison. Le leitmotiv du recrutement de l’été 2023, c’était d’avoir des joueurs capables de s’adapter à la pression de Marseille et de l’OM ». a confié Florent Germain dans Rothen s’enflamme vendredi soir. Et force est de constater que Pablo Longoria n’est pas allé au bout de son idée.

Gattuso dit qu’il «n’y a pas d’âme de leader dans le vestiaire»