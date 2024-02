Riolo envoie un joueur de l'OM en tribune !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une fin de mercato très agitée, Jonathan Clauss est pourtant resté à l'OM. Mais depuis, Pablo Longoria et Gennaro Gattuso ont plusieurs fois justifié cette situation en critiquant publiquement leur joueur. Daniel Riolo ne comprend pas cet acharnement et conseille donc à l'OM d'aller au bout de leur raisonnement.

Contre toute attente, l'OM a essayé de pousser au départ Jonathan Clauss, qui est finalement resté à Marseille. Pour justifier son choix Pablo Longoria, avant la confirmation de Gennaro Gattuso, n'a pas hésité à critiquer le professionnalisme de l'international français. Daniel Riolo a du mal à comprendre cet acharnement.

«Soyez cohérents jusqu'au bout et mettez-le en tribunes»

« Toute cette histoire n'est pas claire. S'il est comme ils disent, dans ce cas-là tu ne dis pas "à l'entraînement je vois pourquoi c'est un international". Et puis le dimanche il n'est pas titulaire. Mets-le sur le banc. Pour le prochain match, mets-le sur le banc et sors-le même du groupe. Si vraiment c'est le collectif qui prime, soyez cohérents jusqu'au bout et mettez-le en tribunes », lance le journaliste de RMC au micro de l' After Foot .

«Je me demande si c'est seulement un hasard»