Mercato : Mission impossible pour Longoria à l'OM

Pour remplacer Igor Tudor comme entraîneur de l'OM, Pablo Longoria avait décidé de faire confiance à Marcelino. Problème, avec l'Espagnol, ça n'a pas collé à Marseille. Il faut dire que la transition a été rude entre les deux entraîneurs. Longoria l'a d'ailleurs reconnu, c'était impossible de trouver un entraîneur similaire à Tudor.

Igor Tudor ne sera donc resté qu'une saison à l'OM. Ayant fait le choix de claquer la porte, le Croate a obligé Pablo Longoria à trouver un nouvel entraîneur. Marcelino est alors arrivé, mais le style était complètement différent. Ce qui a posé problème à Marseille, qui a eu du mal à passer de Tudor à Marcelino...



L'erreur de Longoria pour l'après Tudor

Pour So Foot , Pablo Longoria est revenu sur la succession d'Igor Tudor à l'OM. C'était quasiment mission impossible : « Une de mes erreurs est de ne pas avoir anticipé que ce serait si difficile de passer du style d'Igor (Tudor) à un autre style de football. Tu le vois avec le Genoa post-Gasperini. Ou Juric. Quand il part de Vérone, Di Francesco arrive et il perd pratiquement tous les matchs. Igor prend sa place et boum, il gagne. Pourquoi ? Parce que quand tu as mis dans la tête des joueurs cette culture du football individuel, physique, c'est très difficile de la change ».

