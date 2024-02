Mbappé : Barcelone a tout faux !

Thibault Morlain

Sur le départ du PSG, Kylian Mbappé semble plus que jamais promis au Real Madrid. Ne comptez en tout cas pas sur le FC Barcelone pour venir faire de l'ombre aux Merengue sur ce dossier. En effet, Deco, directeur sportif des Blaugrana, a été très clair en ce qui concerne un transfert de Mbappé au Barça. Mais voilà qu'il n'aurait pas totalement raison. Explications.

Ayant déjà eu l'occasion de recruter Kylian Mbappé par le passé, le FC Barcelone passe son tour cette fois. En effet, pour Esport3 , Deco, directeur sportif du Barça, s'est dit prêt à ne faire aucune folie pour s'assurer de la venue de l'actuel joueur du PSG : « Cela serait une erreur de vendre Frenkie De Jong et Ronald Araujo pour avoir Kylian Mbappé. Ça va empirer l'équipe ».



« Une explosion positive »

Journaliste pour Sport , Victor Gonzalez a répondu à l'affirmation de Deco à propos de Kylian Mbappé au FC Barcelone. Il a alors expliqué : « Malgré l'assurance de Deco, il est impossible de s’asseoir devant un scénario de ce type sans faire un peu de football fiction. Si l'on se concentre uniquement sur la partie sportive, l'arrivée de Mbappé serait une explosion positive pour l'attaque du Barça. Depuis le départ de Neymar à l'été 2017 pour le PSG, le Barça cherche désespérément un footballeur qui déstabilise qui par de la gauche, ce qu'il n'a réussi ni avec Coutinho ni avec Dembélé et pour le moment Joao Félix ».

Barcelone moins fort avec Mbappé ?