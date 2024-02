OM : Aubameyang propose une candidature surprise au Barça !

Thomas Bourseau

Au FC Barcelone, Xavi Hernandez tirera sa révérence en fin de saison. Un choc pour Pierre-Emerick Aubameyang qui a joué sous ses ordres en 2022. Pour l’attaquant de l’OM, le Barça devrait tenter le pari Jürgen Klopp qu’il a côtoyé au Borussia Dortmund. Quand bien même l’Allemand a affirmé qu’il prendrait une année sabbatique après son départ de Liverpool.

Pierre-Emerick Aubameyang n’a certes passé qu’une demi-saison au FC Barcelone en 2022. Et pourtant, l’actuel avant-centre de l’OM en garde un souvenir incroyable estimant avoir « passé les six meilleurs mois de ma carrière » à Prime Video Sport . Aubameyang n’avait « jamais autant apprécié jouer au football et aller à l’entraînement ».

Aubameyang rend hommage à Xavi avant son départ

Au cours d’une entrevue accordée au journaliste Gerard Romero sur Twitch , la star de l’OM n’a pas de rancœur envers la manière dont s’est déroulé son départ du Barça à l’été 2022. « Je n'ai aucun reproche au Barça, c'est la vie. J'ai passé peu de temps ici mais le plus important ce sont les bons souvenirs que je me laisse ». Alors forcément, le départ annoncé de Xavi Hernandez de son poste d’entraîneur en fin de saison ne laisse pas Pierre-Emerick Aubameyang indifférent. « La saison n'est pas encore terminée pour le Barça. Il y a encore le championnat et la Ligue des champions à venir. Nous avons souffert, mais nous devons tout donner pour gagner quelque chose. Je pense à Xavi, c'est une grande personne et nous devons lui faire confiance ».

«Klopp ? S'il y a une possibilité pour le Barça, c'est une bonne option, j'ai été très heureux avec lui à Dortmund»