Mercato : Un crack de Guardiola à l'origine d'une révolution à l'OM

Thibault Morlain

C'est en janvier 2022 que Julian Alvarez a signé avec Manchester City. Pour l'OM, il était impossible de faire face aux Citizens pour le crack argentin alors à River Plate. Pablo Longoria aimerait bien remédier à cela et par conséquent, une révolution pourrait bien se préparer à l'OM avec Mehdi Benatia. Explications.

Ce n'est plus un secret désormais, l'Amérique du Sud regorge de grands talents qui font ensuite le bonheur des clubs européens par la suite. Il y a donc de bonnes affaires à réaliser. Néanmoins, à l'OM, on n'exploite pas énormément ce marché sud-américain, ce que Pablo Longoria veut résoudre à l'aide de Mehdi Benatia.



Mercato - OM : La presse italienne annonce un transfert à 25M€ ? https://t.co/VCbsfkAc6C pic.twitter.com/aor9tsPnn6 — le10sport (@le10sport) February 8, 2024

« Une question d'anticipation »

A l'occasion d'un entretien accordé à So Foot , Pablo Longoria a été interrogé sur pourquoi l'OM n'a pas étudié le cas Julian Alvarez quand il était à River Plate. Le président olympien explique alors : « C'est d'abord une question d'anticipation. Quand City entre en contact avec Julian Alvarez, c'est déjà beaucoup trop tard ».

L'OM veut renforcer son scouting en Amérique du Sud