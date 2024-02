OM : Une star sacrifiée pour le transfert d'Aubameyang

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, l'OM a accueilli un nouveau grand nom en la personne de Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais a donc rejoint Marseille, où il a notamment eu la lourde tâche de passer après Alexis Sanchez. Un départ du Chilien à propos duquel Pablo Longoria en a d'ailleurs dit plus...

Alexis Sanchez ne sera finalement resté qu'une saison à l'OM. Si Pablo Longoria a voulu prolonger le Chilien, aucun accord n'a pu être trouvé. Il est alors retourné à l'Inter Milan tandis que dans le même temps, Pierre-Emerick Aubameyang a rejoint l'OM. Et comme expliqué par le président olympien, sur la Canebière, on a préféré le Gabonais, qui correspondait plus au style de Marcelino.



« Faute d'avoir une réponse rapide... »

Interrogé ce jeudi par So Foot sur le départ d'Alexis Sanchez de l'OM, Pablo Longoria a avoué : « Alexis Sanchez voulait partir ? Avant le changement d'entraîneur, on a proposé un nouveau contrat à Alexis. Ensuite, faute d'avoir une réponse rapide de sa part et compte tenu du recrutement de Marcelino, qui voulait un football ordonné et basé sur la contre-attaque, le profil d'Aubameyang nous semblait plus adapté ».

« Je ne veux surtout pas manquer de respect à Alexis »