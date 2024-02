PSG : Une recrue veut réaliser le rêve du Qatar !

Thomas Bourseau

Le PSG court derrière le sacre européen ultime depuis l’arrivée des propriétaires qataris en 2011. Et malgré une finale en 2020, le Paris Saint-Germain n’a toujours pas raflé la Ligue des champions. Mais ça ne saurait tarder selon Lucas Hernandez.

À l’été 2011, le PSG passait sous pavillon qatari. Et le message fut clair par le président du Paris Saint-Germain à l’époque : remporter le plus rapidement possible la Ligue des champions. Nasser Al-Khelaïfi a dernièrement fait savoir que la C1 n’était plus l’objectif numéro un, mais la Coupe aux grandes oreilles reste dans un coin de la tête des dirigeants du PSG.

«On a tous les ingrédients pour que ce club gagne cette Ligue des champions»

Recruté à la dernière intersaison et champion d’Europe avec le Bayern Munich, Lucas Hernandez sait que le PSG est sur la bonne voie. « Je pense pas que le Paris Saint-Germain soit loin. Plutôt le contraire. Je pense que tous les efforts qu’ils sont en train de faire pour qu’on donne tout sur le terrain et qu’on progresse, on a tout ce qu’il nous faut. Que ce soit ici au centre d’entraînement, dans le stade, que ce soit avec nos supporters je pense qu’on a tous les ingrédients pour que ce club gagne cette Ligue des champions un jour ».

Mbappé : Panique au PSG, le pire a été envisagé https://t.co/x0hlgA4Ni6 pic.twitter.com/9HlElAFGeV — le10sport (@le10sport) February 10, 2024

«En espérant que ce soit cette année bien sûr»