Mercato : Mbappé va rester au PSG grâce à… l’OM ?

Le scénario serait parfait pour Kylian Mbappé. Toujours en lice en Ligue des champions, le joueur du PSG pourrait permettre à l'équipe de mettre la main sur la Coupe aux grandes oreilles avant de quitter la capitale. Selon Didier Drogba, une victoire en C1 ferait entrer Mbappé directement dans la légende du football français aux côtés d'un ancien marseillais.

Le PSG a rendez-vous avec son destin ce mercredi soir. Le club parisien reçoit la Real Sociedad en huitième de finale de Ligue des champions. Touché à la cheville mercredi dernier, Kylian Mbappé devrait être de la partie, lui qui rêve de remporter cette compétition avant de mettre fin à son parcours parisien.

Mbappé en plein dilemme ?

Alors que son contrat prend fin en juin prochain et que les rumeurs évoquent un départ au Real Madrid, cette édition pourrait représenter son ultime occasion de remporter la Ligue des champions avec le PSG. En conférence de presse, Luis Enrique veut dédramatiser ce rendez-vous. « Si c’est le potentiel dernier rendez-vous européen de Mbappé au Parc ? Potentiel, non. Potentiel dernier rendez-vous, non. Ce n’est pas la manière dont je le ressens. Je ne sens donc ni joie, ni tristesse ou quoi que ce soit de particulier, il est comme d’habitude » a confié le coach espagnol.

Mbappé sur les traces de Basile Boli ?