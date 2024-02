OM : Il réclame un énorme départ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La saison de l’OM est loin de répondre aux attentes. En difficulté, les Marseillais ont quasiment dit adieu à une qualification pour la Ligue des champions, pourtant l’objectif prioritaire. Une situation qui pousse Christophe Dugarry à réclamer le départ de Gennaro Gattuso.

L'OM traverse une période délicate en Ligue 1. Tenus en échec contre le FC Metz (1-1) vendredi soir, les Marseillais confirment leurs difficultés du moment, et s'éloignent de la qualification pour la Ligue des champions. Au point que Christophe Dugarry réclame le départ de Gennaro Gattuso.

«Je vois des joueurs limités»

« Je vois des joueurs limités. Ce match face à Metz n’a fait que confirmer ce que je pense depuis le début. Les joueurs sont d’une maladresse affligeante. Ce n’est pas la faute de Gennaro Gattuso, même pas de Pablo Longoria, ce sont des joueurs professionnels avec de gros salaires. Les joueurs ne sont pas à la hauteur. C’est bien beau de faire des déclarations en début de saison. Il ne faut pas être fort que dans le bureau avec ton agent qui demande de l’oseille », estime l’ancien joueur de l’OM au micro de RMC , avant d’en rajouter une couche.

«Doit-on remettre en question l’entraîneur? Oui»