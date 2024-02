«Deux des meilleurs au monde» vont signer au Real Madrid ?

Pierrick Levallet

À l'issue de la saison, le Real Madrid pourrait perdre deux gros joueurs avec Toni Kroos et Luka Modric. Les deux stars madrilènes arrivent en fin de contrat. Le club madrilène n'a pas fermé la porte à leur prolongation, bien au contraire. Mais le milieu de terrain croate et le joueur allemand seraient maîtres de leur destin.

En plus du feuilleton Kylian Mbappé, le Real Madrid a d’autres dossiers à gérer. Le club madrilène suit notamment les situations de Luka Modric et Toni Kroos de près. Les deux stars ont un rôle moins important qu’avant dans l’effectif de Carlo Ancelotti et leurs contrats expirent à l’issue de la saison. Et pour l’instant, personne ne sait s’ils resteront ou non.

Le Real Madrid ne ferme pas la porte à Kroos et Modric pour une prolongation

Le Real Madrid n’a pas fermé la porte à une prolongation du Croate et de l’Allemand. Les Merengue ne seraient pas contre les voir rester une année supplémentaire au vu de leur rendement jugé toujours aussi satisfaisant. Mais la décision ne reviendrait pas vraiment au Real Madrid.

«Cela dépend d’eux»