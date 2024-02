Mbappé - PSG : Un clash va éclater au Real Madrid ?

Pierrick Levallet

À l'issue de la saison, Kylian Mbappé pourrait bien quitter le PSG. Son contrat arrive à son terme en juin prochain et l'international français semble se rapprocher du Real Madrid. Toutefois, la star de 25 ans pourrait être à l'origine d'un clash dans le vestiaire madrilène avec Vinicius Jr, Rodrygo et Jude Bellingham à cause de son salaire.

La saison prochaine, Kylian Mbappé ne sera peut-être plus un joueur du PSG. Son contrat avec le club de la capitale expire en juin prochain et personne ne sait vraiment ce qu’il a prévu de faire pour la suite de sa carrière. Il semble néanmoins que l’international français soit en train de se rapprocher sérieusement du Real Madrid.

PSG : C’est terminé pour le successeur de Mbappé ? https://t.co/Zo4g6Gh8lB pic.twitter.com/GeV5FmIP7w — le10sport (@le10sport) February 13, 2024

Mbappé va toucher le jackpot au Real Madrid

Après l’échec en mai 2022, Florentino Pérez est sur le point de prendre sa revanche sur le PSG. En revanche, Kylian Mbappé pourrait être à l’origine d’un problème dans le vestiaire du Real Madrid. Si jamais il venait à signer chez les Merengue , le capitaine de l’équipe de France pourrait être le joueur le mieux payé de l’effectif. Et cela pourrait provoquer un clash entre la star de 25 ans, Vinicius Jr, Rodrygo et Jude Bellingham.

Malaise en vue dans le vestiaire du Real Madrid ?