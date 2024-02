PSG : Deux stars vont priver Mbappé de son rêve !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé semble hésiter entre une prolongation au PSG et une signature libre au Real Madrid où il ne semble plus être le bienvenu. Josep Pedrerol explique en effet que le club merengue est désormais très bien armé avec Jude Bellingham et Vinicius Junior qui réalisent une saison exceptionnelle.

L'avenir de Kylian Mbappé ne cesse de faire parler. Et pour cause, l'attaquant du PSG voit son contrat s'achever en juin prochain. Une prolongation est toujours possible, mais un départ vers le Real Madrid ne serait pas à exclure. Cependant, comme l'explique Josep Pedrerol, Kylian Mbappé n'est plus indispensable au sein de la Casa Blanca où Vinicius Junior et Jude Bellingham ont explosé ces derniers mois.

Mbappé : Le PSG prépare une folie à 240M€ ! https://t.co/LfgE4H6T2I pic.twitter.com/lhVgtFoZOd — le10sport (@le10sport) February 12, 2024

«Pourquoi doit-il gagner plus que Bellingham ou Vinicius ?»

« Le Français est-il toujours le numéro un ? Pourquoi doit-il gagner plus que Bellingham ou Vinicius ? Voilà deux questions qui se posent actuellement au Real Madrid et qui changent absolument tout par rapport à la période récente. Le Britannique a renoncé à l'argent pour réaliser son rêve de jouer en blanc. Et le voilà qui devient la nouvelle idole des supporters que l'on dit les plus exigeants du monde. Kylian, lui, est à Paris parce qu'on lui a donné tout l'argent du monde et un pouvoir omniprésent, inédit dans une équipe », écrit le présentateur du Chiringuito dans sa chronique pour SPORT , avant d’en rajouter une couche.

«Mbappé doit être un joueur de plus si un jour il arrive»