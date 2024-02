Mercato - PSG : Dembélé dévoile son rêve avec Messi !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien coéquipier de Lionel Messi pendant quatre saisons du côté du FC Barcelone, Ousmane Dembélé évolue désormais au PSG. Mais l'attaquant français, qui rêvait de porter la tunique catalane depuis son enfance, ne manque pas de déclarer sa flamme à Messi qu'il a loupé de peu de débarquant à Paris l'été dernier juste après son départ.

Recruté au prix fort par le FC Barcelone (142M€) lors du mercato estival afin de pallier le départ surprise de Neymar au PSG (222M€), Ousmane Dembélé réalisait un très vieux rêve en débarquant dans les rangs du club catalan. En effet, l'ancien Rennais a toujours été un grand fan de Lionel Messi, et il se livre sans détour sur son transfert au Barça dans les colonnes du Parisien .

« Quand j’ai signé au Barça… »

« Mon premier maillot, c’était celui de l’Angleterre, floqué David Beckham. Après j’ai aimé Steven Gerrard et ensuite j’ai connu Lionel Messi, Andres Iniesta et le FC Barcelone… Messi a toujours été mon joueur préféré. C’est lui, Guardiola et Iniesta qui m’ont fait aimer le Barça. C’est pour ça que j’ai toujours rêvé de jouer là-bas. Quand j’y ai signé, j’ai réalisé un rêve. Jouer avec Iniesta pour sa dernière année et Lionel Messi, c’était incroyable ! », confie Ousmane Dembélé, qui évolue au PSG depuis cet été.

Dembélé a raté Messi au PSG

Recruté par le PSG pour 50M€ en provenance du Barça, Dembélé aurait donc pu retrouver Lionel Messi au Parc des Princes. Mais son idole, arrivée, en fin de contrat, avait filé à l'Inter Miami quelques semaines auparavant...