Mercato - PSG : Mbappé trop gourmand, l'Espagne s'agace

Thibault Morlain

Alors que Kylian Mbappé pencherait pour un départ au Real Madrid, rien n'est encore signé entre l'actuel star du PSG et les Merengue. Les deux parties doivent notamment se mettre d'accord sur les termes du contrat et cela bloquerait en ce qui concerne le salaire. En effet, selon les derniers échos de ce dossier Mbappé, le Français voudrait toucher plus que ce que lui proposerait le Real Madrid. De quoi provoquer la colère de certains en Espagne.

Kylian Mbappé est encore loin de devenir un joueur du Real Madrid. Alors que la préférence du Français irait à un départ du PSG pour rejoindre les Merengue, rien n'est encore fait à ce sujet. D'ailleurs, cela pourrait bloquer d'un point de vue financier. En effet, en Angleterre, il a été révélé que l'offre du Real Madrid ne trouvait pas forcément grâce aux yeux de Kylian Mbappé, qui espérerait gagner plus au sein de la Casa Blanca.

« Mbappé devra accepter les conditions du club »

Sur le plateau d' El Chiringuito , Josep Pedrerol a réagi aux dernières informations selon lesquelles Kylian Mbappé demanderait plus d'argent pour signer au Real Madrid. Passablement agacer par cela, le journaliste espagnol s'est alors lâché sur l'actuel joueur du PSG : « L’idée de Madrid, ce n’est pas de marchander, Mbappé devra accepter les conditions du club. Il ne faut pas oublier qu’il y aura de très nombreux bonus prévus dans son contrat. Et comme il est bon, il les touchera, comme jamais personne d’autre n’a touché des bonus ».

« Lui veut gagner plus que Bellingham, mais... »