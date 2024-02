Une «supercherie» va partir, jackpot pour l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs semaines, Pablo Longoria ne fait plus l'unanimité, notamment à cause de choix qui intriguent sur le mercato. C'est la raison pour laquelle le président de l'OM pourrait être amené à partir d'ici la fin de la saison. Et selon Stéphane Guy, c'est la meilleure façon d'enrichir le club phocéen qui dépensera moins et mieux en matière de transferts.

Arrivé à l'OM en tant que directeur sportif afin de remplacer le très décrié Andoni Zubizarreta, Pablo Longoria n'a pas mis longtemps à convaincre les fans marseillais, au point d'être choisi en 2021 pour prendre la place de Jacques-Henri Eyraud à la présidence du club phocéen. Et alors qu'il avait toujours le soutien des supporters de l'OM, Pablo Longoria ne fait plus l'unanimité à cause de ses choix de moins en moins payants sur le mercato depuis quelques mois. Au point que Stéphane Guy estime désormais qu'un départ de l'Espagnol serait mieux pour l'OM.

Stéphane Guy réclame le départ de Pablo Longoria

« Le poisson pourrit par la tête, dans le football comme dans le reste. En ce moment, Longoria est perdu, on sent qu’il n’y a pas de tête à l’OM. Déjà que quand il n’était pas très contesté, il était contestable, alors maintenant qu’il est de plus en plus contesté, il est de moins en moins incontestable », lâche le journaliste de RMC au micro de l' After Foot , avant de poursuivre en dénonçant « la supercherie » Pablo Longoria.

«L’OM sera plus riche qu’avant»