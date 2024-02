Avant son transfert au PSG, un joueur a des doutes

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté l'été dernier en provenance du Bayern Munich, Lucas Hernandez s'est rapidement imposé comme un joueur clé au PSG. Et pourtant, ce n'était pas gagné, notamment auprès des supporters à cause de son lieu de naissance : Marseille. Lucas Hernandez reconnaît même avoir douté au moment de son transfert.

Arrivé pour 50M€ l'été dernier en provenance du Bayern Munich, Lucas Hernandez a réussi à se mettre dans la poche les supporters du PSG. Et pourtant, ce n'était pas acquis puisque sa ville de naissance n'est pas un atout pour jouer à Paris. Marseillais de naissance, l'international français a reconnu avoir eu des doutes avant sa signature.

Mercato - PSG : Deux géants européens prêts à briser les rêves du Qatar ? https://t.co/G7A9NNaSLm pic.twitter.com/qaYCWWsXHF — le10sport (@le10sport) February 14, 2024

«À mon arrivée, il a pu y avoir des doutes»

« À mon arrivée, il a pu y avoir des doutes, ce qui était totalement normal. J’étais conscient de tout ça, mais je suis quelqu’un de très serein parce que je sais ce que je veux et je sais ce que je dois faire dans la vie et sur le terrain. Je venais au PSG pour tout donner, pour que tous ces supporters parisiens qui avaient un peu de doute les éliminent et voient vraiment que je suis là pour tout donner pour ce club », assure le défenseur du PSG dans une interview accordée aux médias du club, avant de poursuivre.

«L’ambiance, franchement c’est incroyable»