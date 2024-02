PSG - Départ de Mbappé : Le coup de gueule d'un joueur de Ligue 1

Thibault Morlain

Forcément, ce jeudi soir, l'actualité sportive ne parlait que d'un sujet : le départ de Kylian Mbappé du PSG. Un dossier qui s'est même invité au match... Benfica-Toulouse. Après la défaite du TFC (2-1), Moussa Diarra a été interrogé sur la bombe concernant Mbappé. De quoi agacer le Toulousain.

Cette fois, c'est visiblement bel et bien la fin entre Kylian Mbappé et le PSG. En effet, le Français aurait annoncé son futur départ à Nasser Al-Khelaïfi. Une page va donc se tourner à Paris, mais aussi en Ligue 1. Certains acteurs du championnat de France ont ainsi été interpellés sur le départ de Mbappé, mais ça n'a pas été au goût de tous...

PSG : Le Real Madrid met la pression sur Mbappé https://t.co/9EKeaxV91d pic.twitter.com/6HUn3zZdkb — le10sport (@le10sport) February 16, 2024

« Je joue à Toulouse »

Se présentant au micro de Canal+ après la défaite de Toulouse contre Benfica, Moussa Diarra a été interrogé... sur le départ de Kylian Mbappé. Interloqué par une telle question, le Toulousain a été passablement énervé : « Le départ de Kylian Mbappé ? Je sais pas quoi en penser, je joue à Toulouse ».

« J'ai d'autres problèmes... »