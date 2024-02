Crise à l’OM, Longoria sauve Gattuso

Pierrick Levallet

C'est de nouveau la crise à l'OM. Les supporters montrent leur mécontentement face aux résultats décevants du club phocéen ces derniers jours. Gennaro Gattuso pourrait être l'une des cibles des critiques. Mais jusqu'à présent, l'entraîneur italien est passé entre les mailles du filet en grande partie grâce à Pablo Longoria.

La tension monte à l’OM. N’ayant plus gagné en Ligue 1 depuis le 17 décembre dernier (2-1 contre Clermont) et étant déjà éliminé de la Coupe de France, le club phocéen traverse sa deuxième crise de la saison. Les supporters réclament naturellement de meilleurs résultats, et pourraient ainsi s’en prendre à Gennaro Gattuso.

La tension monte à nouveau à l'OM

Mais jusqu’à présent, l’entraîneur italien échappe en grande partie aux critiques. Pablo Longoria est celui qui en prend le plus pour son grade, notamment à cause de ses derniers mercatos. Le président de l’OM sauverait ainsi Gennaro Gattuso malgré lui pour le moment.

«Pablo Longoria cristallise pas mal les tensions»