La malédiction se poursuit à l’OM, il regrette

Thomas Bourseau

Matteo Guendouzi n’aura pas eu suffisamment de temps à l’OM afin de mettre un terme à la malédiction qui frappe le club phocéen depuis 2012, date du dernier trophée remporté par l’Olympique de Marseille. Après son départ, Guendouzi a reconnu regretter cet échec.

Après deux saisons à l’OM, Matteo Guendouzi a claqué la porte du club phocéen. Et d’après certaines informations circulant ces derniers temps dans la presse, l’international français aurait demandé un bon de sortie aux dirigeants de l’OM dès l’hiver 2023, en vain.

«Honnêtement, le jeu qui me correspondait le plus, c’était avec le coach Sampaoli»

Direction la Lazio près une saison à avoir été baladé de poste en poste par Igor Tudor jusqu’à devenir un remplaçant de luxe du technicien croate. En novembre dernier, dans le cadre d’une interview accordée à Téléfoot , Matteo Guendouzi révélait les raisons de son départ de l’OM. « Honnêtement, le jeu qui me correspondait le plus, c’était avec le coach Sampaoli. C’était vraiment un football que j’ai beaucoup aimé, que j’ai beaucoup apprécié. Que ce soit à l’entraînement ou en match, je m’y retrouvais, et toute l’équipe aussi. C’est pour ça qu’on a fait une excellence saison et qu’on a terminé deuxième du championnat. On partageait la même philosophie de jeu et les mêmes idées de jeu. Et c’est pour ça que je me suis épanoui au maximum ». Cependant, Jorge Sampaoli est parti à l’été 2022 et a été remplacé par Igor Tudor. Ce qui a été le début de la fin pour Guendouzi à l’OM. « Pour être honnête, lorsque j’ai signé à l’Olympique de Marseille, c’était par rapport au discours qu’il y avait eu avec Pablo Longoria et avec Sampaoli parce qu’on m’avait proposé un projet et des choses qui ont été retranscrit pendant la première saison, mais qui par la suite ne me correspondaient plus assez ».

«J’aurais voulu ramener un trophée. C’est quelque chose qui me tenait à coeur»