Gattuso : Le vestiaire de l'OM a tranché

Pierrick Levallet

Pour remplacer Marcelino, l'OM s'est tourné vers Gennaro Gattuso. Le technicien italien arrivait avec pour objectif de redresser la barre sur la Canebière. Mais les choses n'avancent pas vraiment dans le bon sens pour l'entraîneur de 46 ans. Toutefois, le vestiaire continuerait de soutenir le coach marseillais pour le moment.

Pour succéder à Igor Tudor l’été dernier, l’OM a accordé sa confiance à Marcelino. Mais après la première crise de la saison, le technicien espagnol a quitté le club phocéen. Pablo Longoria a donc été contraint de trouver un nouvel entraîneur et s’est alors tourné vers Gennaro Gattuso. Pour le technicien italien, l’objectif était clair : redresser la barre.

Gattuso galère à l'OM

Mais les choses ne vont pas nécessairement mieux depuis l’arrivée de l’entraîneur de 46 ans. L’OM n’a plus gagné en Ligue 1 depuis le 17 décembre dernier (2-1 contre Clermont) et pointe à la huitième place du championnat. Toutefois, Gennaro Gattuso serait toujours apprécié dans le vestiaire, même si ses lacunes tactiques commencent à se faire remarquer.

«Il est encore apprécié par les joueurs»