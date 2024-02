OM : Un transfert inattendu va plomber la star de Gattuso ?

Arnaud De Kanel

Buteur face au FC Metz pour sa première titularisation sous le maillot de l'OM, Faris Moumbagna a fait bonne impression. L'attaquant camerounais est l'une des surprises du mercato hivernal, lui qui aurait du débarquer cet été si l'on en croit Pablo Longoria. S'il continue à enchainer, il pourrait causer du tort à Pierre-Emerick Aubameyang, la star du vestiaire.

Rare satisfaction du match de vendredi face au FC Metz, Faris Moumbagna a ouvert son compteur avec l'OM. Recruté à la surprise générale, le Camerounais commence à convaincre les plus sceptiques. Son jeu dos au but rend de précieux services et il a également montré qu'il n'était pas maladroit et qu'il sentait bien les coups comme on a pu le voir lors de son but. Son éclosion ne va pas faire les affaires de Pierre-Emerick Aubameyang.

Moumbagna à la place de PEA ?

L'attaquant camerounais pourrait être l'un des grands gagnants du retour en 4-3-3 décidé par Gennaro Gattuso. Si l'entraineur italien ne change pas sa formule, Moumbagna coche toutes les cases pour réussir seul en pointe. Décalé à gauche, Pierre-Emerick Aubameyang perd du terrain et n'a plus les mêmes jambes qu'à ses belles années pour déborder. S'il ne hausse pas son niveau de jeu, le Gabonais pourrait goûter au banc, voire même quitter l'OM en fin de saison pour des raisons économiques.

Le salaire d'Aubameyang va poser question

Pierre-Emerick Aubameyang possède en effet le plus gros salaire de l'effectif actuel. S'il venait à perdre sa place dans le onze, l'OM n'aurait aucun intérêt à le garder l'été prochain. Il faudra encore trouver preneur car son contrat expire qu'en 2026. Mais avec l'arrivée de l'Arabie saoudite sur le marché, plus rien n'est à exclure et l'OM pourrait en profiter.