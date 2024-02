Crise à l’OM, une recrue se lâche sur le vestiaire

Arnaud De Kanel

L'OM s'enfonce encore un peu plus dans la crise. Face à une équipe du FC Metz qui restait sur 7 défaites de suite en Ligue 1, les Olympiens n'ont pas fait mieux qu'un nul devant leur public, médusé par cette prestation. Malgré tout, le vestiaire ne compte pas baisser les bras comme l'a reconnu Faris Moumbagna.

Touché mais pas encore totalement abattu. Voici la phrase qui pourrait définir le vestiaire de l'OM après la nouvelle contre performance face au FC Metz vendredi soir. Les joueurs de Gennaro Gattuso ne veulent pas rendre les armes selon la recrue Faris Moumbagna.

OM : Gattuso évite un dérapage de justesse https://t.co/AxpMoRjEzd pic.twitter.com/LbfJyVdfDZ — le10sport (@le10sport) February 10, 2024

«Il faudra faire la même chose»

De passage en zone mixte, l'unique buteur marseillais du soir comprend la frustration des supporters, mais il assure que ses coéquipiers vont garder un état d'esprit combatif. « Un sentiment de... pas de déception non plus. Après, on a senti sur le terrain qu'on a tout donné. On s'est dit qu'il fallait continuer dans la même lancée. Il faudra faire la même chose et après, le résultat va suivre derrière. C'est difficile, après, il faut rester sur, comme je dis, le même état d'esprit », a déclaré Faris Moumbagna. Le Camerounais persiste.

«Il faut juste rester positif»