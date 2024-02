OM : Gattuso évite un dérapage de justesse

Thibault Morlain

Ce vendredi soir, alors réduit à 10 contre 11, l’OM a dû se contenter d’un match nul (1-1) face à Metz. Un résultat loin des attentes de Gennaro Gattuso alors que la tension monte du côté de la Canebière. Forcément, au coup de sifflet final, l’entraîneur de l’OM était loin d’être le plus heureux et il a dû retenir certaines de ses paroles.

Sur le papier, l’OM était au-dessus de Metz, l’une des pires équipes de Ligue 1 cette saison, avant la rencontre de ce vendredi soir au Vélodrome. Mais sur le terrain, la réalité a été différente. Manquant de réalisme, le club phocéen s’est compliqué la tâche avec l’exclusion de Samuel Gigot en première mi-temps. Malgré cela, Faris Moumbagna avait ouvert le score pour l’OM, mais rapidement, Mathieu Udol a remis les deux équipes à égalité. Et finalement, ce vendredi soir, Marseille et Metz ont dû se contenter du point du match nul (1-1).

« Je vais éviter de le dire »

Après la rencontre, Gennaro Gattuso s’est présenté au micro de Prime Vidéo pour donner sa réaction à la performance de l’OM. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Italien n’était clairement pas satisfait. « Ma réaction ? De la frustration, on doit faire plus tout simplement. Je devrais dire quelque chose mais ce serait assez mal poli donc je vais éviter de le dire », a lâché Gattuso, se retenant de prononcer des mots qui pourraient le dépasser.

« On doit continuer à aller de l’avant et ne pas perdre espoir »