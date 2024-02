Crise à l’OM, il désigne le coupable en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM a perdu le goût de la victoire. Le club marseillais reste sur cinq matches sans victoire en Ligue 1 et s'enfonce dans la crise. Ce samedi, Pascal Dupraz a donné son avis sur les difficultés de la formation. Selon lui, les nombreux changements opérés par Pablo Longoria ont déstabilisé le groupe phocéen.

Le mot est sorti de la bouche de Gennaro Gattuso. Après le nouveau match nul de l'OM face au FC Metz vendredi soir (1-1), l'entraîneur italien reconnait «une mini-crise » à Marseille. Son équipe n'a plus remporté le moindre match en championnat depuis le 17 décembre dernier et voit l'Europe s'éloigner. Ancien coach de l'ASSE notamment, Pascal Dupraz estime que Gattuso n'y est pour rien.

«Erreur de casting», l’OM s’est tiré une balle dans le pied ? https://t.co/nhwqorNfyd pic.twitter.com/b4TrY3rivL — le10sport (@le10sport) February 11, 2024

« Je ne suis pas déçu par Gattuso »

« Je ne suis pas déçu par Gattuso mais par la qualité de l’effectif de l’OM. Ce sont les joueurs sur le terrain… Cette équipe est à sa place au risque de décevoir les supporters. Je les adore, mais cette équipe va finir quatrième ou cinquième, pas davantage. Elle n’a pas le potentiel tout simplement. Défensivement, quand elle ne joue pas à trois, elle est en difficulté. Le milieu de terrain a des manques de complémentarité et devant ça ne fait pas la différence » a-t-il confié .

« Longoria, on l’épargne… »