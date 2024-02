OM : Le mercato a provoqué la colère de Gattuso

Hugo Chirossel

Une nouvelle fois, le mercato a été assez animé du côté de l’OM, avec trois départs pour quatre arrivées. Une période que Gennaro Gattuso n’a pas vraiment appréciée, lui qui a été agacé par le départ inattendu de Renan Lodi. Il ne voulait pas voir Jonathan Clauss, qui est finalement resté à Marseille, partir, tandis qu’il attendait un joueur de côté supplémentaire.

Quatre arrivées (Jean Onana, Ulisses Garcia, Faris Moumbagna, Quentin Merlin) et trois départs (Renan Lodi, Vitinha, François-Régis Mughe), voilà le bilan du mercato hivernal de l’OM. Une période attendue à Marseille afin de tenter de redresser une situation délicate en championnat. Tenus en échec par Metz vendredi soir (1-1), les Olympiens s’éloignent de plus en plus de l’objectif affiché en début de saison : obtenir une qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions.

L’OM a pris sa décision pour Gattuso https://t.co/dDt9vLqdQo pic.twitter.com/2jStJjk5Z3 — le10sport (@le10sport) February 11, 2024

Un mercato source de tension pour Gattuso

Un objectif auquel croit encore Gennaro Gattuso, comme il l’a confié après le nul contre Metz. Mais le technicien italien avait tout de même d’autres attentes lors de ce mercato hivernal. Comme indiqué par L'Équipe , il a fait savoir son mécontentement le 29 janvier dernier lors d’un déjeuner avec Pablo Longoria, Medhi Benatia et Stéphane Tessier, sans réactions. L’entraîneur de l’OM n’a pas apprécié le départ imprévu de Renan Lodi à Al-Hilal. Gennaro Gattuso attendait également un ailier supplémentaire pour son 4-3-3 et il n’a eu que le retour de prêt de Luis Henrique à se mettre sous la dent.

Gattuso ne voulait pas perdre Clauss

Il a tout de même eu l’attaquant qu’il souhaitait en la personne de Faris Moumbagna. Au cours du mois de janvier et en raison de la CAN, Gennaro Gattuso a regretté de ne pouvoir travailler qu’avec une dizaine de ses titulaires, tandis qu’il est déçu par l'apport des jeunes joueurs intégrés au groupe professionnel. Autre dossier source de tension : Jonathan Clauss. Ce dernier a été poussé vers la sortie par l’OM dans les derniers jours du mercato. Le technicien italien ne voulait pas perdre l’international français, mais seulement provoquer une réaction chez lui, à qui il reprochait un manque d’investissement.