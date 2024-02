L’OM s’est trahi pour un dossier sensible !

Thomas Bourseau

L’Olympique de Marseille s’en est publiquement et via les médias pris à Jonathan Clauss depuis sa sortie prématurée face à l’AS Monaco le 27 janvier dernier. D’ailleurs, après l’avoir poussé au départ, le Français pourrait à présent recevoir une prolongation de contrat. Mais l’OM craindrait tout autre chose.

Jonathan Clauss est passé d’une des grandes satisfactions de la saison de l’OM lors de la première partie de l’exercice à paria que le club phocéen a tenté tant bien que mal de chasser pendant la dernière semaine du mercato hivernal. Selon L’Équipe , l’attitude de Jonathan Clauss sur et en dehors du terrain avec notamment sa sortie prématurée à la demi-heure de jeu face à l’AS Monaco fin janvier n’est pas du tout passées auprès des dirigeants de l’OM.

Benatia était furieux contre Clauss

À commencer par Mehdi Benatia. Le conseiller football de l’Olympique de Marseille serait même allé dans une note vocale jusqu’à affirmer que l’international français ne porterait après coup plus jamais le maillot de l’OM à en croire L’Équipe . Le quotidien sportif a cependant confié ces dernières heures qu’une prolongation du contrat de Jonathan Clauss était d’actualité à l’Olympique de Marseille. C’est à ne plus rien y comprendre.

L’OM craint que Clauss décide de partir libre et l’attaque ?