OM : L’Arabie saoudite chasse un joueur de Gattuso ?

Thomas Bourseau

Dans le cadre des derniers jours du mercato hivernal la semaine dernière, le comité de direction de l’OM a tenté tant bien que mal de se séparer de Jonathan Clauss, étant mécontent de son investissement. Et bien que le transfert n’ait pas eu lieu, la cote du Français serait toujours belle à l’étranger. Explications.

Jonathan Clauss connaît des derniers jours particulièrement compliqués à l’OM. Et pour cause, sentant une petite gêne musculaire pendant la réception de l’AS Monaco le 27 janvier dernier, le défenseur français était sorti en première période par précaution.

L’OM a tenté le tout pour le tout avec Clauss

Une décision qui avait particulièrement agacé Mehdi Benatia. L’Équipe a révélé ces dernières heures que le conseiller football de l’OM ne voulait plus, qu’à compter de ce moment, que Clauss mette à nouveau la tunique de l’Olympique de Marseille. C’est pourquoi le président Pablo Longoria l’a indirectement recadré en conférence de presse en début de semaine dernière et que Jonathan Clauss a été poussé vers la sortie dans la dernière ligne droite du mercato, en vain.

«J’ai très peur du Stade Vélodrome…» Il confie sa grande inquiétude pour l’OM ! https://t.co/XGxu3wGGwg pic.twitter.com/QevzoOUUjF — le10sport (@le10sport) February 9, 2024

Clauss fait tourner des têtes en Italie… et en Arabie saoudite !

Pour autant, la cote de Jonathan Clauss reste importante sur le marché des transferts. Selon le journaliste Ekrem Konur, la Saudi Pro League ou encore des clubs de Serie A lorgneraient l’international français de 31 ans, sous contrat à l’OM jusqu’en juin 2025. Le ton est donné.