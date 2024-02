Mercato : Il veut aller à l'OM, son transfert est bouclé

Jean de Teyssière

Libre de tout contrat depuis son départ du club grec de l'Olympiakos, Yann M'Vila cherche un nouveau projet. Le milieu de terrain de 33 ans avait proposé ses services à l'OM et l'OL l'été dernier, sans succès. Cet hiver non plus, il n'a pas trouvé de club en France et le bout du tunnel approche pour l'ancien Stéphanois puisqu'il pourrait signer en Angleterre, dans le club de West Bromwich Albion, qui joue la montée en Premier League cette saison.

Depuis plus de 7 mois, Yann M'Vila est sans club. Son contrat avec l'Olympiakos s'est terminé le 1er juillet dernier et l'ancien international français peine à retrouve un nouveau club. Après avoir quitté l'AS Saint-Étienne et la France en 2020, l'ancien Rennais souhaitait revenir dans son pays d'origine, mais cela n'a pas été possible, malgré ses appels du pied répétés à l'OM et l'OL.

«La France, il y a quelque chose qui bloque»

Récemment, au cours d'une interview accordée à Footballogue , Yann M'Vila racontait sa traversée du désert depuis sa fin d'aventure grecque et explique pourquoi un retour en France est apparu impossible : « Il y a eu énormément de touches ! J'ai eu des offres d'Australie, du Japon, de Malaisie, de la MLS... J'ai eu des offres d'Italie, d'Espagne, de vraiment partout. Ma femme va bientôt accoucher normalement, je voulais vraiment rester proche de la France, pourquoi pas en France. Mais la France, il y a quelque chose qui bloque. Par exemple je vais donner une anecdote : je parlais avec un club en France qui a dit : "M'Vila ? Non, il va prendre trop de place dans l'effectif." Il y en a beaucoup aussi qui vont dire : "M'Vila ? Non, c'est trop d'argent." Ils pensent que j'ai le salaire de Neymar ? On n'a même pas discuté, rien du tout... Là-dessus, il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. C'est ça le problème et ils ne veulent pas apprendre à connaître les gens. Ils vont dire : "Non, il n'a pas changé, c'est le même, c'est celui de 2012." Ça me peine parce que quand tu essayes d'évoluer, les gens ne sont pas d'accord parce qu'ils vont voir ta tête et ils vont dire : "Lui, non ! »

