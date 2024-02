«J’ai très peur du Stade Vélodrome…» Il confie sa grande inquiétude pour l’OM !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Au cœur d’une nouvelle crise à l’OM, les hommes de Gennaro Gattuso reçoivent le FC Metz pour le compte le 21e journée de Ligue 1. Un match sous haute tension que les Phocéens ne doivent pas perdre pour s’éviter la gronde des supporters, déjà remontés. Mais pour Rolland Courbis, un point de détail pourrait tout faire basculer.

L’OM n’a toujours pas gagné le moindre match de Ligue 1 en 2024. Deux nuls et une défaite qui fait, contre l’OL (1-0), lors de la dernière journée. Éliminée de la Coupe de France contre Rennes fin janvier, la bande à Aubameyang traverse une nouvelle crise existentielle. De nouvelles réunions ont eu lieu avec les supporters pour tenter de faire redescendre la pression, tandis que les rumeurs de la vente du club continuent d’alimenter la toile quotidiennement. A quelques heures de recevoir le FC Metz, l’OM marche sur des œufs, dans un état de grande crispation.

« Si Metz ouvre le score, attention… »

Ancien entraîneur de l’OM, Rolland Courbis ne cache pas son inquiétude au 10 Sport avec le match de ce vendredi, contre Metz, 16e de Ligue 1 : « L’OM reçoit une équipe qui reste sur 8 défaites, toutes compétitions confondues, et 7 en championnat , explique le consultant de RMC Sport . Non seulement je peine à envisager la défaite de l’OM, mais surtout, je n’envisage pas du tout l’ouverture du score de Metz… Si Metz ouvre le score, attention ! J’ai très peur du Stade Vélodrome et de sa réaction. Dans le contexte actuel, ça peut aller très vite. Je souhaite me tromper pour mes amis marseillais, mais je suis très inquiet pour l’OM ».

Le souvenir de septembre 1993

L’inquiétude de Rolland Courbis est à l’image de la tension qui règne à Marseille depuis plusieurs jours. La colère des supporters est plus que palpable et pourrait très vite déborder, comme il y a 30 ans. Le 24 septembre 1993, le Stade Vélodrome avait en effet connu une soirée cauchemardesque. Une défaite contre Metz, à la maison, 3 à 0, qui avait provoqué d’important débordement dans les tribunes, faisant 10 blessés, dont 5 policiers. A 10 minutes de la fin du match, une dizaine de supporters avait même envahi le terrain. Des souvenirs qui laissent des traces et que les Marseillais ne souhaitent pas revivre, ce vendredi.