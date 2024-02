Un attaquant débarque, l'OM annonce du lourd

La rédaction

Très actif cet hiver, l'OM a notamment obtenu la signature de Faris Moumbagna. L'attaquant camerounais remplace numériquement Vitinha, prêté au Genoa en fin de mercato. Méconnu du grand public, le nouvel avant-centre marseillais est toutefois très attendu par les supporters du club phocéen. Et Pablo Longoria dresse un portrait flatteur de Moumbagna.

Cet hiver, l'OM a été très actif pour se renforcer et a notamment déboursé environ 8M€ pour recruter Faris Moumbagna en provenance de Bodo/Glimt. Un joueur méconnu du grand public mais que Pablo Longoria a présenté à l'occasion de son passage en conférence de presse.

Longoria s'enflamme pour Moumbagna

« On a beaucoup discuté avec Gattuso pour dire que l'on avait besoin d'un attaquant avec ce type de caractéristiques. Il est fort dans le duel en face à face, pour le jeu direct. Il peut jouer la profondeur. On a déjà vu à l'entraînement ce qu'il peut apporter. C'est un bon travail de notre département de scouting », se félicite le président de l'OM devant les médias, avant d'en rajouter une couche.

«On croit en ses caractéristiques»