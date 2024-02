OM : Gattuso, une bombe à retardement ?

Hugo Chirossel

Arrivé sur le banc de l’OM en septembre dernier pour succéder à Marcelino, Gennaro Gattuso donne une autre image que celle qu’il avait lorsqu’il était joueur, celle d’un homme au caractère explosif. Le technicien italien ressent tout de même de la frustration et s’il n’a pas montré cette image pour le moment à Marseille, jusqu’à quand ?

Connu comme étant un joueur caractériel, Gennaro Gattuso livre pour le moment une tout autre image depuis qu’il est à l’OM. Le technicien italien a toujours soutenu ses joueurs publiquement et semble beaucoup plus calme et humain que ce que l’on aurait pu croire lorsqu’on le voyait évoluer sous le maillot de l’AC Milan.

Gattuso contient sa frustration à l’OM

Cela ne pourrait être qu’un discours de façade, car comme indiqué par L'Équipe , Gennaro Gattuso a surtout contenu ses frustrations depuis qu’il est l’entraîneur de l’OM, notamment en ce qui concerne le mercato hivernal. Il souhaite se détacher de l’image qu’il avait en tant que joueur et son discours a toujours été positif publiquement.

Un management plus sévère à l’avenir ?

Ce qui pourrait bientôt changer, car comme Gennaro Gattuso l’avait confié en conférence de presse avant la rencontre face à Metz (1-1), il compte durcir son management. Il avait pris les exemples de Tiémoué Bakayoko lorsqu'il officiait à l’AC Milan, ou bien d’Alan et de Faouzi Ghoulam à Naples. Reste à savoir si cela sera suffisant pour réveiller un OM toujours un peu plus englué dans le ventre mou du classement de la Ligue 1.