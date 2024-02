Catastrophe pour cette recrue du PSG ?

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, Luis Enrique a fait un choix surprenant. En effet, le coach du PSG a préféré titulariser Lucas Beraldo, plutôt que Lucas Hernandez, dans le couloir gauche de sa défense. De surcroit, Danilo Pereira a été préféré au Français en charnière centrale. Titulaire indiscutable en première partie de saison, Lucas Hernandez a donc vu son statut totalement changer au PSG.

Lors du duel entre le PSG et la Real Sociedad ce mercredi soir, Luis Enrique a décidé de titulariser Lucas Beraldo, et non Lucas Hernandez, au poste de latéral gauche. Et pourtant, le crack brésilien est arrivé il y a seulement quelques semaines à Paris, et l'international français était un membre à part entière du XI du PSG en première partie de saison.

PSG : Kylian Mbappé provoque un clash improbable ! https://t.co/yTOovgylzU pic.twitter.com/jgVgCCV2hW — le10sport (@le10sport) February 15, 2024

Beraldo est passé devant Hernandez

Interrogé en conférence de presse d'après-match, Luis Enrique a affirmé qu'il s'agissait d'un choix sportif. Lucas Hernandez étant en pleine possession de ses moyens physiques : « Non, Lucas n’avait aucun problème physique. C’est comme pour un journaliste : pourquoi posez-vous des questions ? C’est mon travail. Je suis entraineur, je décide de la composition de mes équipes. J’ai mis les onze que je considérais les plus adaptés pour gagner. D’ailleurs, si je devais recommencer, je choisirais sans doute les onze mêmes joueurs ».

Danilo Pereira préféré à Lucas Hernandez

Pour ne pas arranger les affaires de Lucas Hernandez, Danilo Pereira s'est imposé en défense centrale avec Marquinhos. Le Portugais prenant la place de Milan Skriniar, blessé gravement. Relégué à un rôle de remplaçant au PSG, Lucas Hernandez pourrait descendre encore plus bas dans la hiérarchie des latéraux gauche. En effet, Nuno Mendes va bientôt reprendre la compétition avec le PSG.