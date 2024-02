Le PSG fait une fleur à Deschamps !

Jean de Teyssière

Ce vendredi, Luis Enrique était présent en conférence de presse en marge du match entre le FC Nantes et le PSG ce samedi. Les questions posées traitaient évidemment de la situation de Kylian Mbappé, même si la sélection potentielle de Bradley Barcola, lors du prochain rassemblement de l'équipe de France, a également fait partie des sujets traités par l'entraîneur parisien. L'ancien sélectionneur n'a pas souhaité donner son avis, laissant à Didier Deschamps la liberté de le sélectionner ou non, sans pression.

Recruté pour 50M€ l'été dernier, l'attaquant du PSG, Bradley Barcola, est en train de prendre une autre dimension cette saison. Une nouvelle fois très bon face à la Real Sociedad, lors du huitième de finale de la Ligue des Champions, l'ancien Lyonnais pourrait même prétendre à plus.

Barcola appelé pour le rassemblement de mars ?

Les récentes bonnes performances de Bradley Barcola avec le PSG ne sont pas passées inaperçues. Selon L'Equipe , Didier Deschamps pourrait être tenté de coucher son nom sur la liste des convoqués lors du prochain rassemblement, et les matchs face à l'Allemagne et le Chili (23 et 26 mars prochain).

«M.Deschamps décidera»