Le nouveau phénomène du PSG rejoint Benzema !

Arrivé l’été dernier au PSG, dans le cadre d’un transfert à 50M€, Bradley Barcola a su trouver sa place au fil des mois. Sa titularisation mercredi contre la Real Sociedad (2-0) n’était donc pas une surprise, lui qui a marqué pour la première fois en Ligue des champions. Le joueur formé à l’OL rejoint ainsi un cercle fermé, aux côtés notamment de Karim Benzema.

Pour une première, Bradley Barcola a fait fort ! Au sortir d’une première période compliquée, le PSG s’est bien repris grâce à une réalisation de Kylian Mbappé à l’heure de jeu, avant que le joueur formé à l’OL ne vienne doubler la mise sur un but somptueux, effaçant Hamari Traoré grâce à un dribble efficace avant de tromper Álex Remiro d’un piqué du pied gauche. Arrivé de Lyon durant l’été pour 50M€, Bradley Barcola signe ici son premier but en Ligue des champions, et rejoint par la même occasion un cercle très fermé.

7e joueur formé à l’OL à marquer en phase finale de Ligue des champions

En marquant au Parc des Princes mercredi, Bradley Barcola est devenu le 7e joueur formé à l’OL à trouver le chemin des filets dans un match à élimination directe en Ligue des champions. Avant lui, Frédéric Kanouté, Jérémy Berthod, Karim Benzema, Ludovic Giuly, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso avaient fait de même dans la plus prestigieuse des compétitions européennes comme l'a dévoilé Statsdufoot sur X . Pas certain néanmoins que le public lyonnais se précipite pour féliciter le numéro 29 du PSG, qui s’est mis à dos une partie de ses anciens supporters en quittant le club l’été dernier. Revenu au Groupama Stadium quelques jours après, Bradley Barcola avait été conspué à chaque ballon touché.

« Un rêve d’enfant pour Barcola »