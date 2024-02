OM - Gasset : Un secret est révélé !

Hugo Chirossel

Après avoir acté le départ de Gennaro Gattuso, arrivé il y a seulement cinq mois en remplacement de Marcelino, l’OM a décidé de nommer Jean-Louis Gasset au poste d’entraîneur jusqu’à la fin de la saison. Un choix qui a pu surprendre, mais le technicien français de 70 ans faisait l’unanimité auprès des dirigeants marseillais.

Ce jeudi, Jean-Louis Gasset dirigeait sa première en tant qu’entraîneur de l’OM, lors de la réception du Shakhtar Donetsk en barrage retour de la Ligue Europa. En marge de ce match, David Berger, journaliste pour Canal+ , a donné un peu plus d’informations concernant sa nomination à la place de Gennaro Gattuso.

« Le nom en commun de tous les membres, c’était Jean-Louis Gasset »

« On a échangé avec des membres de la direction et comment ça s’est fait. Ils avaient anticipé le départ possible de Gattuso. Chaque membre de la direction a coché une short-list et finalement, le nom en commun de tous les membres, c’était Jean-Louis Gasset », a déclaré David Berger.

« Voilà comment ça s’est décidé »