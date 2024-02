Mercato - PSG : Mbappé va toucher une fortune, voilà les chiffres !

Jean de Teyssière

Kylian Mbappé avait annoncé l'été dernier qu'il ne désirait pas prolonger son contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2025. Il pouvait pourtant activer une clause lui permettant de jouer avec le PSG une année de plus, mais il a refusé de l'activer. C'est donc logiquement qu'il a informé son président, Nasser al-Khelaïfi, qu'il quitterait le PSG en fin de saison prochaine. L'identité de son futur club n'est pas encore connue, même s'il est fort probable qu'il signe au Real Madrid, avec qui il remportera un joli pactole.

La saga Mbappé devrait rapidement prendre fin. Depuis plusieurs années, le nom du champion du monde 2018 est fortement lié à son club de ses rêves : le Real Madrid. En 2022, alors que tout le monde le voyait signer dans le club espagnol, il décide de finalement prolonger au PSG. Finalement, deux ans plus, tard il se dirige à nouveau vers le club le plus titré de l'histoire de la Ligue des Champions (14).

Mbappé va signer avec le Real Madrid jusqu'en 2029

Selon le journaliste italien Nicolo Schira, Kylian Mbappé est très proche de signer avec le Real Madrid. Son départ du PSG en tant que joueur libre facilite les négociations entre les deux camps et le Real Madrid lui aurait proposé un contrat jusqu'en juin 2029. Toujours selon le journaliste italien, Kylian Mbappé pourrait toucher une prime à la signature de 125M€.

Mercato - PSG : Riolo démonte une piste pour l'après-Mbappé ! https://t.co/10qFIueStT pic.twitter.com/1FEYDjwLmx — le10sport (@le10sport) February 23, 2024

Un salaire de 25M€ par an ?

En plus de cette prime à la signature XXL, le salaire du futur attaquant madrilène a été dévoilé par Nicolo Schira. Selon lui, Kylian Mbappé devrait gagner un salaire environ 25M€ par an, sur lequel viendront s'ajouter les bonus. Sans ces bonus, Kylian Mbappé est en tout cas certain de remporter un joli pactole de 425M€ jusqu'en 2029. Cette année, tout semble réuni pour Kylian Mbappé quitte le PSG.