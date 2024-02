Le mercato du PSG dicté par... Platini !

Thibault Morlain

Passé par le championnat de France dans sa carrière, Michel Platini a joué pour l'AS Nancy-Lorraine puis pour l'ASSE. Si la légende du football français n'a donc jamais porté le maillot du PSG, elle aurait tout de même était importante dans l'histoire du club de la capitale. Et c'est Michel Denisot qui a dévoilé comment Platini lui était venu en aide à Paris.

Connu comme présentateur, notamment sur Canal+ , Michel Denisot a également été le président du PSG. De juin 1991 à mai 1998, il se retrouve notamment à la tête du club de la capitale, ayant notamment remporté un titre de champion de France, mais aussi la Coupe des Coupes. Et Denisot doit notamment une fière chandelle à Michel Platini.



« J'ai appelé Michel Platini »

Ancien président du PSG, Michel Denisot a raconté à quel point Michel Platini avait été important dans la construction de son projet à Paris. Pour Le Parisien , il explique alors : « Je me suis appuyé sur l’expérience des autres. J’ai appelé Michel Platini au début pour lui demander qui il prendrait comme directeur sportif et directeur général ».

Le PSG a obéi à Platini