Il annonce la star parfaite pour le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG devrait mener un mercato très animé l'été prochain. Plusieurs recrues sont attendues dans différents secteurs de jeu. Mais la question qui se pose est de savoir si le club parisien ira chercher une autre star pour étoffer son effectif. La piste menant à Mohamed Salah pourrait d'ailleurs mettre tout le monde d'accord.

Le départ de Kylian Mbappé va laisser un énorme vide du côté du PSG qu’il va falloir combler lors du prochain mercato d’été. Reste à savoir quelle stratégie sera adoptée. Le club de la capitale semble bien décidé à renforcer massivement son effectif en misant sur plusieurs transferts dans différents secteurs de jeu. Néanmoins, le PSG pourrait également se laisser tenter par la perspective de recruter une grande star. Pour Loïc Tanzi, journaliste de L’ÉQUIPE , Mohamed Salah possède le profil parfait.

« Ce qui m'importe, c'est de savoir si sportivement, ils vont réussir à monter une équipe qui sera capable de se battre pour la Ligue des Champions. Et je pense que c'est possible. Il y a des joueurs très talentueux, le départ de Mbappé va libérer un peu de place pour certains afin de s'épanouir. Il y a de très jeunes joueurs comme Zaïre-Emery qui représentent l'avenir. Et surtout, le PSG peut encore faire venir des stars. Sur le marché, le PSG n'aura pas de mal à construire une équipe talentueuse. Mohamed Salah par exemple, ce serait une vraie star à Paris », explique-t-il au micro de La Chaine L'EQUIPE avant d'évoquer le cas Marquinhos.

Quid du cas Marquinhos ?