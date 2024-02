Zidane - Mourinho : Que doit faire l’OM pour cet été ?

La rédaction

L’OM a une nouvelle fois changé d’entraîneur cette saison après les départs de Marcelino et de Gennaro Gattuso. Jean-Louis Gasset a hérité des rênes de l’effectif de l’Olympique de Marseille, mais simplement l’intérim jusqu’en fin de saison. Qui doit lui succéder ou bien doit-il continuer la saison prochaine ? C’est notre sondage du jour !

Jean-Louis Gasset a sauvé les meubles. Après un nul concédé en Ukraine face au Shakhtar Donestk (2-2), l’OM se devait de gagner à l’Orange Vélodrome jeudi soir. Malgré le fait que le club phocéen ait concédé l’ouverture du score, l’Olympique de Marseille a fini par s’imposer sur le score de 3 buts à 1 et a donc validé son ticket pour les 1/8èmes de finale de la Ligue Europa. Des retrouvailles entre l’OM et Marcelino auront donc lieu au Vélodrome le 7 mars prochain.

Conserver Gasset ou..?

Nommé intérimaire jusqu’à la fin de la saison mardi par les décideurs de l’OM, Jean-Louis Gasset pourrait-il être l’homme qu’il faut à Marseille, mais simplement sur le court terme ? C’est néanmoins ce que pense l’Olympique de Marseille puisque les dirigeants ne lui offrent que trois mois avant de nommer un nouveau coach. France Bleu Provence affirmait dernièrement qu’en cas de rachat de l’OM par des investisseurs saoudiens permettrait éventuellement à Zinedine Zidane de devenir le manager général. Mais pour Daniel Riolo, il faut arrêter de rêver.

OM - Gasset : Le vestiaire valide déjà ! https://t.co/vSJnQpGV4X pic.twitter.com/57yaPUU47Y — le10sport (@le10sport) February 23, 2024

Il ne faut pas rêver de Zidane ou Mourinho selon Riolo

« Zidane ou Mourinho à l'OM ? Tu dragues pas ce genre d'entraineur avec la situation financière de l'OM aujourd'hui. Tu dragues ces entraineurs-là si tu deviens un club très ambitieux, qui joue la Ligue des Champions, et pas une année comme ça par hasard où tu tombes dessus. Zidane si tu dois l'imaginer quelque part, c'est au Bayern maintenant. Arrête d'imaginer qu'il va aller à l'OM. Et Mourinho, à la limite Jean-Patrick Mourinho peut-être, mais pas José. En plus, il est plus sur la fin que sur le début ». a confié l’éditorialiste de RMC cette semaine pendant l’émission l’ After Foot.

De Galtier à Fonseca en passant par Lamouchi ?

Et après ? Selon diverses informations circulant dans la presse, Christophe Galtier et Paulo Fonseca seraient deux options prises en considération par le comité de direction de l’OM. Sabri Lamouchi, ancien joueur de l’OM le temps d’une saison, s’est dit ouvert à occuper le rôle de Gasset comme l’a révélé Daniel Riolo cette semaine. Mais malgré tout, l’Olympique de Marseille devrait-il tout de même tenter sa chance avec Zinedine Zidane et José Mourinho pour l’après-Gasset ou bien choisir Jean-Pierre Papin ?