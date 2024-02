Gattuso - OM : Ce n’est pas terminé

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Limogé cette semaine par l'OM en raison de ses mauvais résultats d'ensemble depuis sa nomination en septembre dernier, Gennaro Gattuso a pourtant laissé une image forte au vestiaire. Les joueurs marseillais ont multiplié les hommages à son égard, et Amine Harit indique même que Gattuso conservera une place très spéciale pour la suite de la saison.

La nouvelle a été officialisée mardi pour l'OM via un communiqué, soit deux jours avant la défaite à Brest (1-0) qui a été celle de trop pour Gennaro Gattuso : l'entraîneur italien a été limogé par sa direction, et remplacé dans la foulée par Jean-Louis Gasset qui s'est engagé jusqu'en fin de saison avec l'OM. Et malgré son départ, Gattuso reste encore très présent dans les esprits du vestiaire marseillais...

« Il fera partie de notre saison quoi qu’il arrive »

Interrogé en zone mixte jeudi soir après la victoire de l'OM face au Shakhtar Donetsk (3-1) en Europa League, Amine Harit a même expliqué que Gattuso serait forcément concerné, d'une manière ou d'une autre, par la fin de saison de son équipe : « J’ai une très grosse pensée pour Gattuso car il a fait un travail remarquable. Jusqu’au bout, il a été avec nous. C’est une personne exceptionnelle, un très bon entraîneur. Je voulais lui dédier cette victoire. Il fera partie de notre saison quoi qu’il arrive malgré les moments difficiles. J’espère qu’il était fier de nous ce soir », a lâché le milieu offensif de l'OM. Et ce n'est pas fini...

Aubameyang et Merlin lui ont aussi rendu hommage