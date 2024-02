Gattuso - Gasset : Il balance sur la révolution de l'OM !

Jean de Teyssière

La semaine marseillaise a été très animée, avec le renvoi de Gennaro Gattuso et l'arrivée de Jean-Louis Gasset. La défaite face à Brest (0-1) a précipité le départ de l'entraîneur italien, incapable de faire gagner son équipe depuis sept matchs. Pour Daniel Riolo, Gennaro Gattuso s'est trompé et il pense que l'arrivée de Gasset va faire du bien à l'équipe marseillaise.

Hormis une victoire face aux amateurs de Thionville en Coupe de France (1-0 le 7 janvier dernier), l'OM est apparu incapable de remporter la moindre rencontre en 2024 (4 matchs nuls et 3 défaites). L'arrivée de Jean-Louis Gasset semble avoir eu un effet positif sur le groupe marseillais puisque le club a gagné face au Shakhtar Donetsk (3-1), se qualifiant pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa.

«Gattuso s'est trompé»

Après la victoire de l'OM face au Shakhtar Donetsk en seizième de finale de la Ligue Europa (3-1), Daniel Riolo est revenu sur le départ de Gennaro Gattuso, dans l'émission de RMC, L'After Foot : « Gattuso s'est trompé en annonçant fièrement que ce n'était pas le football qu'il voulait. Ce qui en soit est déjà une erreur, voire une bêtise, parce que je ne vois pas en quoi c'est un football plus offensif en 4-3-3 ou en 3-5-2 alors que la plupart des techniciens expliquent que ce qui compte ce sont les intentions et les joueurs que t'alignes qui vont donner le visage de ton équipe. »

«Il s'est entêté en fonçant tête baissée dans le mur et il a complètement craqué»