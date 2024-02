Mercato - OM : Ça continue pour Gattuso !

Jean de Teyssière

Après sept matchs sans victoire toutes compétitions confondues en 2024, l'OM a enfin gagné un match. Lors du seizième de finale retour face au Shakhtar Donetsk, l'OM version Jean-Louis Gasset s'est imposé 3-1 dans un Vélodrome en fusion. L'aventure européenne continue pour les Olympiens qui ont quand même tenu à avoir un mot pour leur ancien entraîneur, Gennaro Gattuso. Après Pierre-Emerick Aubameyang et Amine Harit, c'est Quentin Merlin qui a tenu à rendre hommage au technicien italien, limogé par l'OM en début de semaine.

La saison 2023-2024 de l'OM est très compliquée. Après une première crise traversée en septembre, une autre est apparue cet hiver, devant l'incapacité de l'OM de gagner une rencontre. La défaite face à Brest dimanche dernier (0-1) a été celle de trop pour Gennaro Gattuso qui a été remercié. Le sulfureux entraîneur italien a été remplacé par Jean-Louis Gasset, ancien adjoint de Laurent Blanc à Bordeaux et au PSG, mais aussi ancien sélectionneur de la Côte-d'Ivoire. Face au Shakhtar Donetsk, Jean-Louis Gasset a réussi sa première en battant l'équipe ukrainienne 3-1 (2-2 au match aller), permettant à son nouveau club de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa.

Les hommages s'enchaînent pour Gattuso

Quentin Merlin, le latéral gauche marseillais n'a que peu connu Gennaro Gattuso puisqu'il est arrivé lors du mercato hivernal. Pour autant, après le match, il a lui aussi tenu à rendre hommage à l'entraîneur italien, après ses coéquipiers Aubameyang et Harit : « On n’a pas eu peur de jouer. Le public a été formidable et nous a donné de la force. C’est une bonne qualification. Je tiens à remercier le coach Gattuso pour le travail accompli. Ça n’a pas bien marché quand il était là mais on voulait le remercier aussi. »

OM : Gasset répond à la colère des supporters ! https://t.co/jE5ZPLLQeQ pic.twitter.com/JYseAIwxoF — le10sport (@le10sport) February 23, 2024

«On doit rester ensemble, travailler et gagner pour reprendre de la confiance»