OM, AS Monaco... Quel club de L1 va racheter l'Arabie Saoudite ?

Depuis plusieurs années, l'intérêt de l'Arabie Saoudite pour le rachat d'un club de Ligue 1 fait parler. L'OM fait clairement figure de favori, mais ces dernières heures, l'AS Monaco a également été évoquée. Par conséquent, les Saoudiens semblent vouloir investir en France, mais quel club finira par être vendu à l'Arabie Saoudite ?

Depuis l'arrivée en force du Qatar dans le football, avec notamment le rachat du PSG en 2011, son voisin saoudien a également investi massivement, prenant le contrôle de Newcastle. Mais une arrivée en Ligue 1 n'est pas non plus à exclure puisque l'OM est régulièrement cité parmi les clubs susceptibles d'intéresser l'Arabie Saoudite. Mais d'après Jérôme Rothen, l'AS Monaco est également une option sérieuse.

«Ils sont plus intéressés par l'AS Monaco que par l'OM»

« On m'a dit qu'il y a eu un intérêt sur l'OM il y a quelques années, mais aujourd'hui il n'y a pas eu de suite. Ça ne veut pas dire qu'ils ne viendront pas, mais pour l'instant ils sont plus intéressés par l'AS Monaco que par l'OM. Mais il reste plein de détails à régler. La banque d'affaires (en charge de la vente de l'AS Monaco) a trois offres sur la table, mais c'est du côté des Russes. À Monaco c'est un peu particulier, parce qu'il y a 35% qui appartiennent à la famille princière. Donc automatiquement elle a aussi son mot à dire. Mais les Saoudiens s'ils venaient, ils investiraient beaucoup beaucoup d'argent et ils voudraient un petit peu plus que les 65% des parts. C'est toute la difficulté pour trouver un accord. Il y a des pourparlers et à mon avis s'ils veulent investir, ça ne va pas attendre trois ans », confiait l'ancien joueur du PSG au micro de RMC.

