OM - Arabie Saoudite : Un rendez-vous est fixé !

Les liens entre l’Olympique de Marseille et l’Arabie Saoudite font fantasmer les supporters, qui rêvent d’un rachat depuis plusieurs années désormais. Mais si du côté de Riyad on semble bien vouloir investir en Ligue 1, ce ne serait pas à l’OM mais plutôt du côté de l’AS Monaco !

Avec le Qatar qui rencontre un grand succès avec le PSG, à Marseille on rêve de l’arrivée de gros investisseurs et une piste en particulier a semblé se préciser ces trois dernières années. Il s’agit de l’Arabie Saoudite, qui après Newcastle pourrait se tourner vers l’OM et le marché français.

« Vers le mois d'avril, il y aura une réunion entre le Prince Albert et Dmitri Rybolovlev »

Pourtant, Jérôme Rothen a annoncé sur RMC Sport que les investisseurs saoudiens seraient plutôt tentés par l’AS Monaco, que les propriétaires russes souhaiteraient vendre dans un avenir proche. Et on devrait bientôt en savoir plus sur ce dossier brûlant. « Vers le mois d'avril, il y aura une réunion entre le Prince Albert et Dmitri Rybolovlev pour avancer ou pas sur d'éventuels investisseurs ou une vente » a expliqué l’ancien joueur monégasque, au micro de RMC Sport .

« Je pense que le Prince Albert restera propriétaire d’une certaine partie du club »