OM : Le vestiaire très cash sur l’arrivée de Gasset

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Débuts réussis pour Jean-Louis Gasset à l'OM. Présenté à la presse mardi, le technicien était déjà sur le bord du terrain, au Vélodrome, pour diriger son équipe face au Shakhtar Donetsk en Ligue Europa. Le technicien a brillamment passé cette étape en l'emportant 3 buts à 1. Mais interrogé sur un possible effet Gasset, Quentin Merlin s'est montré honnête en zone mixte.

Jeudi dernier, lorsque l'OM était reparti d'Hambourg avec un match nul lors du match aller de Ligue Europa face au Shakhtar Donetsk (2-2), il était difficile d'imaginer que ce serait le dernier match européen de Gennaro Gattuso sur le banc marseillais. Pourtant, une nouvelle défaite cuisante en championnat face à Brest quelques jours plus tard a condamné le technicien italien, remplacé par Jean-Louis Gasset. Ce n'était donc pas Gattuso, mais bien l'ancien sélectionneur de Côte d'Ivoire qui était présent au Vélodrome ce jeudi lors du match retour des barrages de Ligue Europa.

OM - Arabie Saoudite : Un rendez-vous est fixé ! https://t.co/0a9gIg7dRk pic.twitter.com/LMV2SSTJDU — le10sport (@le10sport) February 23, 2024

« Ça fait que 3 jours qu'il est arrivé »

En difficulté ces dernières semaines, l'OM est parvenu à trouver les ressources nécessaires pour obtenir sa qualification (3-1). Faut-il y voir un effet Gasset ? La question a été posée à Quentin Merlin. « Un effet Gasset ? Ça fait que 3 jours qu'il est arrivé, donc on a fait des choses simples. On a mis en place une tactique assez simple, des choses que tout le monde connaît. Donc, on verra par la suite. Mais c'est sûr que le début est positif, et maintenant il faut continuer dans cette spirale positive » a déclaré l'ancien joueur du FC Nantes en zone mixte.

Merlin annonce la couleur pour la suite