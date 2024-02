Gattuso - Gasset : La star de l’OM valide le changement d’entraîneur

Hugo Chirossel

Après avoir pris la place de Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset a dirigé sa première rencontre en tant qu’entraîneur de l’OM ce jeudi soir, lors de la réception du Shakhtar Donetsk en barrage retour de la Ligue Europa (3-1). Un changement validé par Pierre-Emerick Aubameyang, qui a tout de même une pensée pour Gennaro Gattuso.

Une réaction était attendue, elle est arrivée. Après avoir été tenu en échec au match aller (2-2), l’OM s’est imposé face au Shakhtar Donetsk ce jeudi soir, en barrage retour de la Ligue Europa (3-1). Une victoire qui permet aux Olympiens de se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition.

«Je pense que l’on avait peut-être besoin de ça»

Après l’ouverture du score du Shakhtar Donetsk, c’est Pierre-Emerick Aubameyang qui a inscrit le but égalisateur pour l’OM. À l’issue de la rencontre, l’attaquant Gabonais s’est exprimé au micro de Canal+ à propos de l’arrivée de Jean-Louis Gasset à la place de Gennaro Gattuso. « Ouais bien sûr, je pense que l’on avait peut-être besoin de ça », a-t-il avoué.

«On a quand même une pensée pour Gattuso»