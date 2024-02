Il quitte l'OM, le vestiaire fait une annonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, l'OM a un nouvel entraîneur. En effet, la défaite à Brest (0-1) était celle de trop pour Gennaro Gattuso qui a été démis de ses fonctions après seulement cinq mois sur le banc marseillais. L'Italien n'aura pas réussi à obtenir des résultats à l'OM, mais il aura marqué le vestiaire comme en témoignent Amine Harit et Pierre-Emerick Aubameyang.

Après seulement cinq mois sur le banc de l’OM, Gennaro Gattuso a été invité à quitter ses fonctions. Le technicien italien a été remplacé pour Jean-Louis Gasset qui a remporté son premier match, face au Shakhtar Donetsk (3-1). Après la rencontre, Amine Harit a toutefois tenu à avoir un mot pour son ancien coach.

Riolo se moque de l'OM sur une polémique https://t.co/5DKe8kv0bl pic.twitter.com/VrnW2EYSTw — le10sport (@le10sport) February 23, 2024

Harit et Aubameyang rendent hommage à Gattuso

« C’est la victoire de toute une ville. Les dernières semaines n’ont pas été faciles, que ce soit pour nous, les supporteurs, la direction. On a fait un match de Coupe d’Europe, on a accompli notre mission. C’est quelque chose sur lequel il va falloir s’appuyer mais il faut surtout garder les pieds sur terre, beaucoup d’humilité pour aborder les prochains matchs. J’ai une très grosse pensée pour Gattuso car il a fait un travail remarquable jusqu’au bout. il a été avec nous. C’est une personne exceptionnelle, un très bon entraîneur. Je voulais lui dédier cette victoire. Il fera partie de notre saison quoi qu’il arrive malgré les moments difficiles qu’on a eu. J’espère qu’il était fier de nous ce soir », confiait le milieu de terrain en zone mixte du Vélodrome.

«On a tous une pensée pour le coach qui est parti»