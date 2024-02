OM - Arabie Saoudite : Zidane reçoit un nouveau signal fort !

Axel Cornic

Toujours sans club depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane semble avoir hâte de reprendre du service et une arrivée de l’Arabie Saoudite à l’Olympique de Marseille, pourrait lui offrir un projet colossal. Mais d’autres pistes sont évoquées pour le Français, avec notamment son ancien club de la Juventus.

Alors que tout le monde se demande quel sera le prochain club de Kylian Mbappé, dont le départ du PSG devrait se préciser, il y a un homme qui est absent depuis bien trop longtemps de la scène football. Il s’agit de Zinédine Zidane, qui a tout remporté avec le Real Madrid, mais qui n’a plus de club depuis bientôt trois ans.

Zidane, le rêve des Saoudiens à l’OM ?

Evidemment, Zidane a été lié à de nombreux clubs au cours des dernières années et sur le10sport.com nous vous avons notamment parlé des liens avec le PSG. Mais l’idée la plus folle concerne l’OM, club de sa ville natale, où l’arrivée de fonds saoudiens pourrait lui offrir un projet titanesque pour revenir sur le devant de la scène.

« Il me reste encore un an de contrat »